الجامعة العربية تستكمل مناقشة قانون حماية النازحين

تعقد إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة ل جامعة الدول العربية، يومي 8 و9 يوليو 2026، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، لمواصلة دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقالت الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إن انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية الحادية والأربعين، الصادر في 12 نوفمبر 2025، والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لاستكمال دراسة مشروع القانون.

مناقشة قانون حماية النازحين

ويشارك في أعمال الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المختصة بالدول العربية، حيث يواصلون مناقشة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي، الذي تقدمت به وزارة العدل في جمهورية العراق.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الانتهاء من دراسة ومناقشة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده وفق الآليات المعمول بها.