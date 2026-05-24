أطعمة تساعد على الاسترخاء وأخرى تسبب الأرق.. ماذا تأكل قبل النوم؟

يعاني عدد كبير من الأشخاص من اضطرابات النوم والأرق، وهي مشكلة قد تؤثر على النشاط والتركيز والحالة النفسية خلال اليوم.

وبينما تتعدد أسباب صعوبة النوم، يؤكد خبراء الصحة أن العادات الغذائية اليومية تلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم أو التسبب في اضطرابه.

وتشير دراسات إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تساعد الجسم على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، في حين يمكن لأنواع أخرى أن تزيد من صعوبة النوم أو تؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

أطعمة قد تساعد على النوم.

تشمل الأطعمة التي قد تساعد على تحسين جودة النوم:

• الدجاج، لاحتوائه على التريبتوفان الذي يساهم في إنتاج السيروتونين والميلاتونين.

• البيض، باعتباره من المصادر الجيدة للأحماض الأمينية المرتبطة بالنوم.

• الحليب والزبادي، خاصة عند تناولهما مع الشوفان أو الحبوب الكاملة.

• الشوفان والحبوب الكاملة، لأنها تحتوي على كربوهيدرات قد تساعد الجسم على الاستفادة من التريبتوفان.

• الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني، كوجبة خفيفة قد تمنح شعورًا بالشبع والراحة.

• الكيوي، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله قبل النوم قد يساعد في تحسين جودة النوم.

مشروبات مرتبطة بالاسترخاء والنوم

ومن المشروبات التي قد تساعد على تهدئة الجسم وتحسين النوم:

• الحليب الدافئ، لاحتوائه على نسبة بسيطة من الميلاتونين.

• شاي البابونج، المعروف بخصائصه المهدئة للأعصاب.

• عصير الكرز الحامض، لاحتوائه على الميلاتونين والتريبتوفان ومضادات الأكسدة.

• مشروبات الأعشاب مثل زهرة الآلام والناردين الأوروبي، التي قد تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر.

أطعمة ومشروبات قد تسبب الأرق

في المقابل، ينصح الخبراء بتجنب بعض الأطعمة والمشروبات قبل النوم، ومنها:

• القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين، لأنها قد تؤثر على القدرة على النوم لساعات طويلة.

• المشروبات الغازية والمنبهات، خاصة في ساعات المساء.

• الأطعمة الغنية بالسكر، لأنها قد تزيد النشاط والطاقة ليلًا.

• الوجبات الثقيلة والدسمة، التي قد تسبب الشعور بعدم الراحة وعسر الهضم.

• الأطعمة الحارة، لأنها قد ترفع حرارة الجسم وتؤثر على جودة النوم.

• الكحول، لأنه قد يؤدي إلى اضطراب النوم والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

متى يجب التوقف عن تناول الطعام؟

يشير متخصصون إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يؤثر على الساعة البيولوجية وجودة النوم، لذلك يُفضل التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.

كما يُنصح بتجنب الكافيين قبل النوم بما يتراوح بين 6 إلى 9 ساعات، للحفاظ على نوم هادئ وعميق.