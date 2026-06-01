أخبار العالم

وزير الخارجية: تشجيع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في توجو

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، روبرت دوسيه، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتوجوليين بالخارج بجمهورية توجو، يوم الإثنين الأول من يونيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في توجو لما تمتلكه من خبرات وقدرات في مختلف القطاعات خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والمقاولات والزراعة وتوطين الصناعات الدوائية والموانئ.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات توطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية، حيث أشار وزير الخارجية إلى الاهتمام بدعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية.

في ذات السياق، تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في منطقة البحيرات العظمى ومنطقة الساحل، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات سلمياً، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به توجو في الوساطة وإرساء الاستقرار في شرق الكونجو الديمقراطية ومنطقة الساحل.

