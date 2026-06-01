الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك جنوب لبنان

جرحى الاحتلال الإسرائيلي
محمد على


اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان مع المقاومة اللبنانية التي تستمر في مواجهة قوات الاحتلال.

مقتل جندي إسرائيلي 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أن الجندي قتل عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

فيما أوضح الجيش الإسرائيلي ان الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان التابعة للجيش..

وذكر  ﻿الجيش الإسرائيلي  بإصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

مقتل 26 عسكريا للاحتلال

واكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي.

أفادت الجبهة الداخلية الصهيونية بسماع صفارات إنذار في المطلة ومناطق عدة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، وكذلك صفارات في مرجليوت، فيما تم رصد غارة من مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة تول جنوبي لبنان.

إنذارات إخلاء

وأطلق الجيش الإسرائيلي المحتل إنذار بالإخلاء لسكان 7 بلدات بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار الإخلاء يشمل بلدات العاقبية والزرارية والمروانية وصنيبر والنجارية والعدوسية وخربة بصل، وكذلك وجه إنذار بالإخلاء لسكان بلدتي مليخ وكفرحونة بقضاء جزين جنوبي لبنان.


 

