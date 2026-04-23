غرفة القاهرة تقود تحركا جديدا لضبط سوق الدواجن وتعزيز فرص التصدير لدول الخليج

بحثت شُعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية سُبل الحفاظ على استقرار سوق الدواجن، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة، بما يضمن استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري، في ظل زيادة الطلب على القطاع خلال الفترة الحالية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشُعبة برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، وبحضور الدكتورة منى نظيف، مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، لمناقشة أوضاع السوق الحالية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد أهمية صناعة الدواجن باعتبارها من القطاعات الحيوية اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الشُعبة تعمل حاليًا، من خلال غرفة القاهرة التجارية، على التنسيق مع مختلف أطراف المنظومة للحفاظ على استقرار السوق.

وأوضح أن هذا التنسيق يشمل متابعة أعمال الرقابة وأخذ العينات من المزارع، بما يضمن استمرار عملية الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير احتياجات السوق المحلي، إلى جانب دعم القدرة التصديرية للقطاع.

وأشار إلى وجود طلب متزايد على قطاع الدواجن المصري من عدد من الدول العربية، خاصة في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، وهو ما يدفع أصحاب القطاع إلى التوسع في زيادة الصادرات للأسواق العربية التي تتجه إلى مصر لتلبية احتياجاتها.

وشدد على أهمية تنمية هذه الصناعة الاستراتيجية من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة 2030 في تطوير قطاع الدواجن وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى نظيف استعداد مديرية الطب البيطري الكامل لزيادة التعاون مع شعبة الدواجن، لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تحديات قد تواجه القطاع فيما يتعلق بالجوانب البيطرية والوقائية.

وأضافت أنها حريصة على المشاركة المستمرة في اجتماعات الشعبة بما يسهم في تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، والحفاظ على استقرار السوق واستدامة الإنتاج.