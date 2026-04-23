الدولار عند 53.09 جنيه في 10 بنوك.. واستقرار نسبي يسيطر على سوق الصرف

سجل سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسط هدوء نسبي في حركة التداول بالسوق المصرفية، واستمرار ترقب المتعاملين لقرارات السياسة النقدية محليًا ودوليًا.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن بين مستويات العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، مع استمرار البنك المركزي في متابعة حركة سوق الصرف لضمان الاستقرار النقدي.



أسعار الدولار في 10 بنوك :



البنك الأهلي المصري: 53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

بنك مصر: 53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.15 جنيه للشراء – 53.25 جنيه للبيع

بنك البركة: 53.07 جنيه للشراء – 53.17 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 53.10 جنيه للشراء – 53.20 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 53.08 جنيه للشراء – 53.18 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 53.06 جنيه للشراء – 53.16 جنيه للبيع



وأشار محللون إلى أن حركة الدولار الحالية تعكس حالة من الاستقرار النسبي، مدعومة بتدفقات نقد أجنبي من قطاعات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استقرار الطلب على الاستيراد خلال الفترة الحالية.



ومن المتوقع أن تستمر التحركات في نطاقات محدودة خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تغييرات في السياسة النقدية العالمية، خاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على العملات الناشئة.