تراجع سعر الجمبري بأكثر من 30 جنيه .. واستقرار سعر البلطي عن 101 جنيه للكيلو .. وزيادة طفيفة في اللحوم والدواجن

تشهد الأسواق اليوم، الأحد 26 أبريل 2026، تراجع أسعار الأسماك في حين سجلت أسعار اللحوم والدواجن زيادة طفيفة.

وظهرت تراجعات ملحوظة في قطاع الأسماك شملت أصنافاً حيوية مثل فيليه البلطي والجمبري الممتاز والسردين والماكريل، ويأتي هذا التراجع في الأسعار مع توافر المعروض في مختلف المنافذ والأسواق.

أولاً: الدواجن واللحوم الحمراء

سجلت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة متوسط سعر يصل إلى 440.99 جنيه للكيلو، حيث تراوحت الأسعار في الأسواق بين حد أدنى 379.38 جنيه وحد أقصى 497.22 جنيه، مسجلة زيادة طفيفة بلغت 19.77 جنيه.

أما قطاع الدواجن الطازجة، فقد بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 111.85 جنيه، متأرجحة بين 96.11 جنيه و125.33 جنيه، بزيادة قدرها 2.04 جنيه عن المستويات الأخيرة، وهي زيادة طفيفة جداً.

ثانياً: الأسماك والمأكولات البحرية

فيما شهدت الأسماك تغيرات سعرية اليوم ما بين تراجع وزيادة وجاءت كالتالي:

أصناف سجلت تراجعاً:

فيليه البلطي: تراجع بمقدار 30.83 جنيه ليسجل متوسط 154.17 جنيه.

سمك الشعور: انخفض بقيمة 28.34 جنيه ليصل إلى 194.54 جنيه.

الجمبري الممتاز: سجل تراجعاً قدره 28.16 جنيه ليبلغ متوسطه 444.17 جنيه.

السردين المجمد: انخفض بمقدار 19.48 جنيه ليصل إلى 99.67 جنيه.

الماكريل المجمد: سجل تراجعاً بقيمة 11.72 جنيه ليصل إلى 159.17 جنيه.

أصناف أخرى تراجعت: الموزة 117.5 جنيه، القرش 94.38 جنيه، والحدادي 70 جنيهاً، والجمبري الصغير 245.59 جنيه.

أصناف سجلت ارتفاعاً:

سمك الثعابين: تصدرت الارتفاعات بزيادة 58.12 جنيه لتصل إلى 408.12 جنيه.

الجمبري الجامبو: زاد بمقدار 56.42 جنيه ليصل إلى 670.59 جنيه.

السبيط: ارتفع بقيمة 42.89 جنيه ليسجل 394.67 جنيه.

الوقار: سجل زيادة قدرها 55.53 جنيه ليصل إلى 317.14 جنيه.

القاروص: ارتفع بمقدار 35.51 جنيه ليبلغ 294.12 جنيه.

استقرار سعر البلطي:

فيما استقرت أسعار البلطي بأنواعه مع تحركات طفيفة:

البلطي الممتاز: 108.75 جنيه.

البلطي الأسواني: 93.12 جنيه.

قشر البياض: 164.69 جنيه.

المكرونة السويسي: 127.22 جنيه.

الكابوريا: 169.12 جنيه.