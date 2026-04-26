أحدث أساطيل العالم.. قناة السويس تستقبل سفينة الركاب العملاقة MSC EURIBIA في أول عبور لها
8 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الغد
مصر تسيطر على منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني بالكاميرون
معركة ما قبل القمة.. الغيابات المحتملة تشعل صراع الأهلي والزمالك قبل ديربي الجمعة
تداول 83 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربا غدا
الزمالك يستعيد خدمات نجم سوبر في مباراة إنبي
عيد العمال 2026 في مصر.. الموعد الرسمي والفئات المستحقة للإجازة بأجر كامل
سيف زاهر يحذر من المراهنات الرياضية: «اللاعب اللي يبيع ناديه النهارده ممكن يبيع بلده بكره»
مأساة المحلة.. وفاة سيدة الخير وطفل سقط عليهما جبس من عقار سكني | وجارتها: كانت تحضر لإطعام المحتاجين يومها
شر البلية مايضحك.. أول رد من نادية مصطفى على رئيس الجالية المصرية بفرنسا
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع سعر الجمبري بأكثر من 30 جنيه .. واستقرار سعر البلطي عن 101 جنيه للكيلو .. وزيادة طفيفة في اللحوم والدواجن

أسعار الأسماك واللحوم والدواجن اليوم
رانيا أيمن

تشهد الأسواق اليوم، الأحد 26 أبريل 2026، تراجع أسعار الأسماك في حين سجلت أسعار اللحوم والدواجن زيادة طفيفة.

وظهرت تراجعات ملحوظة في قطاع الأسماك شملت أصنافاً حيوية مثل فيليه البلطي والجمبري الممتاز والسردين والماكريل، ويأتي هذا التراجع في الأسعار مع توافر المعروض في مختلف المنافذ والأسواق.

أولاً: الدواجن واللحوم الحمراء

سجلت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة متوسط سعر يصل إلى 440.99 جنيه للكيلو، حيث تراوحت الأسعار في الأسواق بين حد أدنى 379.38 جنيه وحد أقصى 497.22 جنيه، مسجلة زيادة طفيفة بلغت 19.77 جنيه.

أما قطاع الدواجن الطازجة، فقد بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 111.85 جنيه، متأرجحة بين 96.11 جنيه و125.33 جنيه، بزيادة قدرها 2.04 جنيه عن المستويات الأخيرة، وهي زيادة طفيفة جداً.

ثانياً: الأسماك والمأكولات البحرية

فيما شهدت الأسماك تغيرات سعرية اليوم ما بين تراجع وزيادة وجاءت كالتالي:

أصناف سجلت تراجعاً:

فيليه البلطي: تراجع بمقدار 30.83 جنيه ليسجل متوسط 154.17 جنيه.

سمك الشعور: انخفض بقيمة 28.34 جنيه ليصل إلى 194.54 جنيه.

الجمبري الممتاز: سجل تراجعاً قدره 28.16 جنيه ليبلغ متوسطه 444.17 جنيه.

السردين المجمد: انخفض بمقدار 19.48 جنيه ليصل إلى 99.67 جنيه.

الماكريل المجمد: سجل تراجعاً بقيمة 11.72 جنيه ليصل إلى 159.17 جنيه.

أصناف أخرى تراجعت: الموزة 117.5 جنيه، القرش 94.38 جنيه، والحدادي 70 جنيهاً، والجمبري الصغير 245.59 جنيه.

أصناف سجلت ارتفاعاً:

سمك الثعابين: تصدرت الارتفاعات بزيادة 58.12 جنيه لتصل إلى 408.12 جنيه.

الجمبري الجامبو: زاد بمقدار 56.42 جنيه ليصل إلى 670.59 جنيه.

السبيط: ارتفع بقيمة 42.89 جنيه ليسجل 394.67 جنيه.

الوقار: سجل زيادة قدرها 55.53 جنيه ليصل إلى 317.14 جنيه.

القاروص: ارتفع بمقدار 35.51 جنيه ليبلغ 294.12 جنيه.

استقرار سعر البلطي:

فيما استقرت أسعار البلطي بأنواعه مع تحركات طفيفة:

البلطي الممتاز: 108.75 جنيه.

البلطي الأسواني: 93.12 جنيه.

قشر البياض: 164.69 جنيه.

المكرونة السويسي: 127.22 جنيه.

الكابوريا: 169.12 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

ترشيحاتنا

راغب علامة

اعزفي اللي بدك ياه.. سيدة تثير الجدل بحفل راغب علامة

محمد حفظي

محمد حفظي يعتذر عن لجنة تحكيم مسابقة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أصالة نصري

احتفلت بعيد ميلادها مع الجمهور.. مقتطفات من حفل أصالة في باريس

بالصور

احتجاز سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات البحرية للحرس الثوري | صور

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

بصورة سيلفي.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

طريقة عمل توفي الكراميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد