بعد تبني نظام الطيبات.. هل انخفضت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق؟

انتشر خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “نظام الطيبات” للدكتور الراحل ضياء العوضى ، ومن ضمن أساسيات هذا النظام هو الاستغناء الكامل عن الدواجن والبيض .

وبالفعل بدأ بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بإتباع هذا النظام رغبة منهم فى تحسن الصحة ، وفقدان الوزن فهل أثر اتباع البعض لنظام الطيبات على أسعار الدواجن بالأسواق ؟.





وشهدت أسواق الدواجن والبيض اليوم حالة من التباين في الأسعار، ما بين ارتفاعات ملحوظة لبعض الأنواع وتراجعات في أخرى، وسط تغيرات مستمرة في تكلفة الإنتاج وحركة العرض والطلب.

أسعار الدواجن اليوم

وعلى صعيد أسعار الدواجن، عاودت الفراخ البيضاء الارتفاع مجددًا داخل المزارع، ليسجل سعر الكيلو نحو 82 جنيهًا بعد أن كان في حدود 75 جنيهًا خلال الأيام الماضية، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى قرابة 92 جنيهًا.

وفي المقابل، استقرت أسعار دواجن الأمهات عند نحو 67 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 80 جنيهًا.

أما الدواجن الساسو، أو ما تُعرف بالفراخ الحمراء، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 97 جنيهًا بعد أن كان يسجل 110 جنيهات، لتُباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

كذلك استقرت أسعار الفراخ البلدي عند مستوى 120 جنيهًا للكيلو داخل المزارع، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يبلغ حوالي 130 جنيهًا.

أسعار البانيه

وفيما يتعلق بأسعار أجزاء الدواجن، سجل سعر كيلو البانيه انخفاضًا واضحًا، حيث تراجع من 260 جنيهًا إلى نحو 210 جنيهات في بعض المحلات. كما تراوح سعر الأوراك بين 90 و100 جنيه للكيلو، بينما سجلت الأجنحة أسعارًا تتراوح ما بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، أما زوج الحمام، فقد استقر عند مستوى 190 جنيهًا.

وتعكس هذه التحركات في الأسعار حالة من عدم الاستقرار النسبي في سوق الدواجن، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة وفقًا لتغيرات تكاليف الأعلاف وحجم المعروض في الأسواق.

انتشار نظام الطيبات

حقق “نظام الطيبات” انتشارًا ملحوظًا، خاصة مع اعتماد العوضي على وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم محتواه، حيث كان يشرح فكرته بطريقة مبسطة تجذب الجمهور، في ظل تزايد اهتمام المواطنين بالأنظمة الغذائية والعلاج الطبيعي.

وساهم هذا الحضور الرقمي في جذب شريحة من المتابعين الذين تبنوا النظام وشاركوا تجاربهم الشخصية، ما زاد من انتشاره خارج الإطار الطبي التقليدي.

ويعتمد نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي على تغير معظم ثوابت الأنظمة الغذائية التي ينصح بها الأطباء بعادات غذائية جديدة مثل عدم تناول الفول في الإفطار واستبداله بالشوكولاتة أو النوتيلا والامتناع عن البيض والدجاج والبقول وعصير البرتقال والمانجو واللبن والزبادي والجبنة القريش والبيضاء والرايب ومشروبات الشعير والكبد والقوانص والبط والأوز والديك الرومى وأسماك المزارع، وعدم تناول منتجات الدقيق الابيض وهو من الأشياء التي احتفظ بها من الأنظمة الغذائية القديمة والمخبوزات والحلويات والمكرونات المصنوعة منه بل والأغرب أن دكتور ضياء العوضي منع كل الخضار ماعدا البطاطس ومنع كل الأدوية حتى علاج الكوليسترول والاكتئاب.