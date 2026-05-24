فيلم 7 Dogs.. كريم عبد العزيز: عودة قوية إلى الأكشن.. وفخور بمشاركة نجوم عالميين

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم 7 Dogs، مؤكدًا أن العمل يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن أفلام الأكشن.

وقال كريم عبد العزيز إن الفيلم يُعد عملًا ضخمًا على جميع المستويات، موضحًا أن فريق العمل حرص على تقديم تجربة مختلفة تعتمد على “لغة جديدة” في التنفيذ والمعالجة، وهو ما اعتبره تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة له.

وأضاف أنه يشعر بالفخر لوجود فنانين مصريين يشاركون إلى جانب ممثلين عالميين في هذا المشروع، معتبرًا أن ذلك يعكس تطور وقدرة السينما العربية على تقديم أعمال تنافس عالميًا.

وأشار إلى أن مشاهد الأكشن في الفيلم جاءت بشكل متوازن ومدروس، بما يخدم الأحداث ويمنح العمل مصداقية وإثارة في الوقت نفسه.