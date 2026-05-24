7 Dogs.. أحمد عز: طاقم عالمي وتجربة تمثيل باللغة الإنجليزية أمام نجوم هوليوود

كشف الفنان أحمد عز أن طاقم عمل فيلم 7 Dogs يضم مجموعة من الأسماء العالمية، مؤكدًا أنه يتوجه بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على إتاحة هذه المشاركة الدولية في العمل.

وقال أحمد عز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه التقى بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي في اليوم الأول من التصوير، مشيرًا إلى أنه خاض تجربة التمثيل باللغة الإنجليزية في البداية، في إطار طبيعة العمل الدولية.

التجربة كانت مميزة ومليئة بالحماس

وأضاف أنه شارك أيضًا في مشاهد أمام النجم العالمي مارتن لورانس، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة ومليئة بالحماس، خاصة مع وجود هذا العدد من النجوم العالميين في فيلم واحد.