أحمد عز: 7 Dogs أكبر ميزانية في السينما العربية وتجربة مرهقة وممتعة

أكد الفنان أحمد عز أن فيلم 7 Dogs شكّل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، واصفًا التجربة بأنها كانت “ممتعة ومرهقة” في الوقت نفسه، خاصة مع مشاركة عدد من النجوم العالميين وكبار الفنانين.

وقال أحمد عز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فريق العمل كان حريصًا على الظهور بمستوى يليق بحجم الإنتاج، مؤكدا أن ميزانية الفيلم تُعد الأكبر في تاريخ السينما العربية، ما وضع مسؤولية كبيرة على جميع المشاركين في العمل.

انطلاق التصوير

وتابع أن صُنّاع الفيلم ركزوا على تقديم المشاهد بصورة واقعية ومقنعة، لافتًا إلى أنه استفاد كثيرًا من التجربة على المستويين الفني والبدني، خصوصًا بعد فترة طويلة من التدريبات المكثفة التي سبقت انطلاق التصوير.