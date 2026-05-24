بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

تصدر الفنان أحمد عز والفنانة أنغام تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما معًا خلال فعاليات الحدث الرياضي “Glory in Giza” المقام بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وجاء هذا الظهور بعد فترة طويلة من عدم اللقاء بينهما، حيث لفتا الأنظار خلال حديث جانبي جمعهما على هامش الفعاليات، وظهرت بينهما حالة من الود والاحترام المتبادل.

وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، خاصة أنه يُعد أول ظهور مشترك بينهما منذ سنوات طويلة بعد الانفصال.

يُذكر أن أحمد عز وأنغام كانا قد تزوجا قبل سنوات، قبل أن ينفصلا رسميًا عام 2012، وظلت علاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.، ما دفع الجمهور لتداول الصور واللقطات بشكل كبير.