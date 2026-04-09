نجم الزمالك السابق: ما يحدث في الأهلي غير متوقع.. وشخصية الفريق غائبة

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الوضع الحالي داخل النادي الأهلي يثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل تصدر الزمالك لجدول الدوري رغم الظروف التي مر بها.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "ما يحدث في الأهلي حاليًا غير متوقع، وكان من الصعب تخيل أن يتصدر الزمالك الدوري في ظل الظروف التي كان يعاني منها".

وأضاف: "لاعبو الأهلي أصبحوا يخشون استلام الكرة حتى لا يظهروا بشكل سيئ، وهو ما يعكس غياب شخصية الفريق، بالإضافة إلى تراجع واضح في الأداء".

وتابع: "المدرب توروب يمتلك شخصية قوية، لكنها لا تتناسب مع طبيعة اللاعبين الحاليين داخل الفريق".

وأشار إلى وجود أزمة داخل غرفة الملابس، قائلًا: "بعض لاعبي الأهلي يشعرون أنهم أكبر من النادي، رغم أن الإدارة وفّرت عناصر مميزة ولاعبين أصحاب خبرات".

وواصل: "المشكلة تكمن في الفوارق داخل الفريق، سواء في الرواتب أو العقود، وهو ما يؤثر على الانسجام".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "إذا لم يتمكن المدرب من السيطرة على النجوم داخل الفريق، فلن يستطيع فرض أسلوبه أو تحقيق النجاح، خاصة في ظل وجود لاعبين كبار يحتاجون لإدارة قوية".