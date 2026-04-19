مفارقات كوميدية وإنسانية| أحمد فتحي يكشف تفاصيل شخصية «سعدون» في مسلسل «اللعبة 5»

كشف الفنان أحمد فتحي تفاصيل شخصيته في الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، مؤكدًا أنه يجسد دور “سعدون”، وهي شخصية ذات طابع كوميدي خاص، تتسم بالبساطة والاندفاع، وقد تبدو ساذجة في بعض المواقف، لكنها تصنع العديد من المفارقات التي تضيف نكهة مختلفة للأحداث.

وأوضح فتحي، في تصريحات خاصة، أنه سعيد بالمشاركة في العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار أجزائه السابقة، مشيرًا إلى أن الجزء الخامس يحمل العديد من المفاجآت والتطورات التي من المتوقع أن تنال إعجاب الجمهور.

وأضاف أن شخصية “سعدون” ستظهر بشكل مختلف خلال هذا الموسم، حيث تمر بعدة مواقف تكشف عن جوانب جديدة منها، تجمع بين الكوميديا واللمسات الإنسانية.

وأعرب الفنان عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل، مؤكدًا أن كواليس التصوير تسودها أجواء إيجابية وروح من التعاون، وهو ما ينعكس بوضوح على الشاشة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من هشام ماجد وشيكو، إلى جانب عدد كبير من النجوم، من بينهم سامي مغاوري ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل، حيث أشاد فتحي بتنوع الأداء بينهم، معتبرًا أنه أحد أبرز أسباب نجاح المسلسل.

يُذكر أن مسلسل “اللعبة” نجح في ترسيخ مكانته بين أبرز الأعمال الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، بفضل فكرته القائمة على المنافسة الطريفة بين أبطاله، في إطار مليء بالمواقف الساخرة والتحديات غير المتوقعة، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي.