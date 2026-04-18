استقرار مرتقب في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات ملحوظة مع انتهاء موجة التقلبات الربيعية التي أثرت على معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية، وسط توقعات رسمية بعودة الاستقرار تدريجياً.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة

وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مع توجيه عدد من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع الفروق في درجات الحرارة بين النهار والليل.

الاستقرار في الأحوال الجوية

من جانبها؛ أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتجه نحو حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد فترة من التقلبات الطبيعية التي يشهدها فصل الربيع.

نشاط الرياح وسقوط أمطار

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامية كريمة عوض، أن الأيام الماضية شهدت مظاهر ربيعية معتادة، تمثلت في نشاط الرياح وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

وأضافت أن الطقس بدأ يتحسن بالفعل مقارنة بالأيام السابقة، رغم استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، مشيرة إلى أن الأجواء ستصبح أكثر اعتدالاً واستقراراً خلال الأيام المقبلة، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

استمرار الإحساس بنشاط الرياح

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 26 و28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع استمرار الإحساس بنشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

فرص الإصابة بنزلات البرد

وفي ختام تصريحاتها، حذّرت منار غانم المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهاراً، مؤكدة أهمية ارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما قد يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد.