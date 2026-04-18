الطقس غداً | أمطار خفيفة تضرب القاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة لـ طقس غداً الأحد، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الانحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة



أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد في القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي 27 والصغري 16، وشمال الصعيد الكبري 30 والصغري 15، وسجلت الكبري في السواحل الشمالية 22 والصغري 14، والعظمي في جنوب الصعيد 33 والصغري 19.

فرص أمطار



ونوهت عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



أشارت إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة على فترات متقطعة.



أفادت بوجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وسيناء وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.