أول رحلة منفردة .. ابنة عمرو دياب تشارك جمهورها تجربة خاصة وصورًا لافتة| شاهد

شاركت الفنانة الشابة جنا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، متابعيها أحدث إطلالة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا.

وعلّقت جنا على الصور عبر “إنستغرام” قائلة: “أول رحلة منفردة على الإطلاق، أفضل تجربة في حياتي… من الغريب جدًا أن تطلب من الناس التقاط صور لك”، في إشارة إلى تجربتها الأولى في السفر بمفردها.





وفي سياق متصل، أحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًا قدّم خلاله باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، من بينها: “يا أنا يا لأ”، “خطفوني”، “قمر”، “بابا”، “وياه”، و“شكراً من هنا لبكرة”، إلى جانب عدد من أعماله المميزة.

وشهد الحفل لحظة خاصة بصعود جنا دياب إلى خشبة المسرح، حيث شاركت والدها غناء أغنية “خطفوني”، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي استقبل الثنائي بحفاوة وتصفيق حار، ما أضفى أجواءً مميزة ومؤثرة على الحفل.