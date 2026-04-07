فن وثقافة

صيف غنائي ساخن.. عمرو دياب ومنير وحماقي فى مواجهة أنغام وإليسا وروبي.. والشعبي حاضر بقوة حكيم وعبد الباسط حمودة

أحمد إبراهيم

يشهد صيف 2026 حراكًا غنائيًا استثنائيًا، مع استعداد كوكبة من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي لطرح أعمال جديدة تنذر بموسم مشتعل بالمنافسة والتجديد، وفي السطور التالية، نستعرض خريطة أبرز الإصدارات المنتظرة هذا الموسم:

مفاجآت عمرو دياب

يضع عمرو دياب اللمسات النهائية على ألبومه المنتظر، المقرر طرحه في منتصف يوليو أو مطلع أغسطس. 

ويعقد جلسات عمل مكثفة مع نخبة من الشعراء والملحنين، في مقدمتهم أمير طعيمة، لاختيار أفضل الأغاني التي تضمن التنوع والتجديد، في عمل يتوقع أن يحمل مفاجآت على مستوى الشكل الموسيقي والتعاونات.

عودة حمادة هلال

بينما يستعد حمادة هلال لطرح ألبومه الجديد خلال صيف 2026، في خطوة تمثل عودة قوية للساحة الغنائية بعد فترة انشغاله بالأعمال الدرامية. 

ويواصل حاليًا تسجيل أغنيات الألبوم بالتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم حازم إكس، سعيًا لتقديم تجربة موسيقية متجددة.

ومن المتوقع أن يجمع الألبوم بين الرومانسي والدرامي إلى جانب الأغاني الإيقاعية المناسبة لأجواء الصيف، لإرضاء مختلف الأذواق.

شعبي حكيم

ويضع حكيم اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، الذي يعول عليه في عودة قوية إلى الساحة الغنائية.

ويراهن على الخلطة التي ميزته دائمًا: الطابع الشعبي الأصيل ممزوجًا بإيقاعات عصرية تناسب أجواء الاحتفال الصيفي، في عمل ينتظر أن يحمل طابعًا مبهجًا وحيويًا.

استراتيجية روبي

تواصل روبي التحضير لأعمال جديدة، مع دراسة أفضل طريقة لطرحها، سواء عبر ألبوم كامل أو من خلال أغنيات “سينجل” متتالية، وهي السياسة التي منحتها انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الأغاني الصيفية الخفيفة ذات الإيقاع السريع.

ترقب محمد حماقي

استقر محمد حماقي مبدئيًا على طرح ألبومه في موسم عيد الأضحى، مع احتمالات للتأجيل وفق المستجدات الراهنة. 

وكان غيابه النسبي قد أثار تساؤلات جمهوره، قبل أن يؤكد الموزع توما أن انشغاله بالتحضير للألبوم هو السبب.

وكان حماقي قد طرح مؤخرًا أغنية «تخسرني»، التي لاقت تفاعلًا لافتًا، خاصة أنها تمثل أول تعاون له مع الشاعر مصطفى ناصر.

استمرار أنغام

أما أنغام تواصل العمل على ألبومها الجديد تمهيدًا لطرحه هذا الصيف، بعد النجاح الذي حققته بأداء تتر مسلسل «اتنين غيرنا». وتتعاون في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم الشاعر أمير طعيمة، في عمل يُتوقع أن يحمل طابعًا طربيًا معاصرًا.

تنويع تامر عاشور

بينما يستعد تامر عاشور لافتتاح الموسم بألبوم جديد خلال الأسابيع المقبلة، واضعًا اللمسات النهائية عليه. 

ويضم الألبوم أغنيته “آسف” التي تأجل طرحها سابقًا، إلى جانب أعمال متنوعة لا تقتصر على اللون الحزين الذي اشتهر به، بل تشمل ألوانًا مختلفة تعكس رغبة في التجديد.

مغامرة إليسا

وتستعد إليسا لطرح ألبومها الرابع عشر، والذي يشهد تجربة مختلفة بتقديم أغنية باللهجة الخليجية بعنوان “شتا الرياض”.

ويضم العمل تعاونات مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم أحمد المالكي، ومحمد يحيى، ومروان خوري، وتامر عاشور، إضافة إلى لحن للراحل محمد رحيم.

عودة محمد منير

أما الكينج محمد منير يقدم ألبومه الجديد، بعد فترة تأجيل بسبب ظروفه الصحية. 

وقد انتهى من تسجيل أغنياته بالكامل بالتعاون مع شركة روتانا، ومن المنتظر تحديد موعد الطرح قريبًا، وسط حالة ترقب واسعة.

8 أغنيات لبهاء سلطان

ويعيش بهاء سلطان نشاطًا فنيًا مكثفًا، ويستعد لطرح ألبوم يضم 8 أغنيات تجمع بين الدراما والشجن والأغاني السريعة، ليقدم لجمهوره باقة متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

خلطة عبد الباسط حمودة

بينما يعود عبد الباسط حمودة بألبوم جديد يمزج بين الشجن الشعبي والإيقاعات العصرية، متضمنًا مواويل تعالج قضايا اجتماعية بلمسته الساخرة والحكيمة، إلى جانب أغنيات سريعة تناسب أجواء الفرح الصيفي، في محاولة للجمع بين الأصالة ومواكبة “التريند”.

جملة واحدة قد تُنهي الزواج فورًا.. تحذير صادم من أخصائي الصحة النفسية

الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية

أشكال مبهجة.. طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية

