اليوم.. حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر في ماسبيرو

تقيم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني حفل تأبين للراحل الكبير فهمي عمر الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية السادسة مساء اليوم الثلاثاء ، بقاعة مؤتمرات الدور التاسع بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو .

يتضمن حفل التأبين كلمة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام وكلمة للدكتور أحمد فهمي عمر ، ويتضمن كذلك كلمات من قيادات ورموز الإذاعة والتليفزيون وتلاميذ ومحبي الراحل الكبير.

كما يتضمن الحفل عرض مناقب الفقيد ومعالم من سيرته الذاتية ، وذلك عبر فيلم تسجيلي قصير من إنتاج القناة الأولي بالتليفزيون المصري.