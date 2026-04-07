ضربة أمنية ناجحة.. نهاية حاسمة لعنصر إجرامي يتاجر في المخدرات بسوهاج

نجحت مباحث مركز جهينة في سوهاج، بقيادة المقدم أحمد البريري في التعامل مع عنصر إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، حيث إنه في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة، شهدت إحدى المناطق التابعة لدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وتحديدًا بمنطقة جهينة الغربية بالقرب من المقابر، واقعة أمنية حاسمة انتهت بالقضاء على عنصر إجرامي شديد الخطورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات مؤكدة، دعمتها تحريات العميد محمد سيف، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، بشأن نشاط عنصر إجرامي خطير تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز.

وعقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تحركت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد البريري، رئيس مباحث مركز جهينة، والرائد أحمد المصري، معاون مباحث المركز، وبالتنسيق مع العقيد حازم علي، وكيل فرع البحث الجنائي، لضبط المتهم. إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات في محاولة للفرار، ما استدعى تعاملًا فوريًا وحاسمًا من جانب رجال الشرطة.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهم في موقع الحادث. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على بندقية آلية، وسلاح ناري محلي الصنع، وكمية من الذخيرة الحية، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش ومخدر “الشابو”، فضلًا عن مبلغ مالي، وسلاح أبيض، وعدد من الهواتف المحمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.