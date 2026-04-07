ضبط عدد من الفنانين التركيين بتهمة تعاطي المخدرات.. تفاصيل

أعلن جهاز الشرطة في تركيا عن تنفيذ عملية منطقة بيكوز بإسطنبول، للقبض على عدد من أبرز نجوم الفن والغناء والمشاهير بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي، أن عددا من الفنانين كانوا مشتبها فيهم، ومن ضمنهم سيمجي ساجين، وإبراهيم تشيليكول، ومصطفى جيجلي، وملاك موسو، وبنغو وإرساي، وأونر وإلكاي شينجان.

وأكدت النيابة أن التهم التي وجهت إليهم هي حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي.

إبراهيم تشيليكول هو ممثل وعارض أزياء ولاعب كرة سلة سابق، ينحدر من أصول عربية، ولد في 14 فبراير 1982 في كوجالي بتركيا.

بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل عام 2008 في مسلسل (Pars: Narkoterör).

اشتهر في أعمال (Conquest 1453) و(Only You) و(Price of Passion) و(My Home My Destiny).