عسل قوي.. تفاعل واسع مع أحدث ظهور لـ ندى موسى على إنستجرام | شاهد

خطفت الفنانة ندى موسى الأنظار بإطلالة لافتة خلال أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ندى موسى صورًا عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، ظهرت خلالها وهي تجلس على طاولة طعام، في إطلالة حظيت بتفاعل واسع من متابعيها.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، حيث جاءت التعليقات معبرة عن إعجابهم، ومن بينها: “قمر”، “عسل أوي”، “أحلى واحدة”، “الجميلة”، و“ما شاء الله”.

والجدير بالذكر ندى موسى قد شاركت في رمضان 2026 بمسلسلي "نون النسوة" مع مي كساب و "فرصة أخيرة" مع محمود حميدة وطارق لطفي.

وقد كانت آخر مشاركات ندى موسى في السينما بفيلم "فار بـ 7 أرواح" عام 2025، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، بطولة محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، تأليف محمد فاروق شيبا، إخراج شادي علي.