ندى موسى وسينتيا خليفة تتألقان في فرصة أخيرة وتودعان العمل برسائل مؤثرة

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها لحظات مميزة من كواليس مسلسل “فرصة أخيرة”، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت خلالها برفقة النجمة سينتيا خليفة وباقي فريق العمل.

وعلّقت ندى موسى على الصور بكلمات مؤثرة، معبرة عن سعادتها بنجاح المسلسل، قائلة: “هتوحشوني”، في إشارة إلى حالة الود والترابط التي جمعت فريق العمل طوال فترة التصوير.



وحظى مسلسل “فرصة أخيرة” باهتمام واسع، إذ تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول صراع قوي بين قاضٍ معروف بنزاهته ورجل أعمال نافذ يسعى للتحايل على القانون

مسلسل فرصة أخيرة

ويشارك في بطولة مسلسل فرصة أخيرة عدد من النجوم، أبرزهم محمود حميدة وطارق لطفي، إلى جانب عمرو صالح، ومحمود البزاوي، وعلي الطيب، وحنان سليمان، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.

ويُعد العمل من أبرز المسلسلات التي نجحت في جذب الجمهور