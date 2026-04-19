الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-4-2026 .. والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وآرسنال
مانشستر سيتي وآرسنال
رباب الهواري

يشهد اليوم الأحد 19 أبريل 2026 حالة من النشاط الكروي المكثف حول العالم، حيث تتجه أنظار الجماهير إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

 ويأتي في مقدمة هذه اللقاءات الصدام المرتقب بين مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مواجهة أولمبيك آسفي أمام اتحاد العاصمة ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الدوري المصري: أربع مواجهات قوية في توقيت واحد

تُقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، جميعها تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، ما يمنح الجماهير جرعة كروية مكثفة في توقيت موحد.
يلتقي فريق الجونة مع الإسماعيلي على قناة ON Sport، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعهما في جدول الترتيب. وفي نفس التوقيت، يواجه حرس الحدود فريق الاتحاد السكندري عبر قناة ON Sport Max، في مباراة لا تقل أهمية من حيث الصراع على النقاط.

كما يستضيف فريق كهرباء الإسماعيلية نظيره غزل المحلة على قناة ON Sport، بينما يلتقي مودرن سبورت مع فريق زد عبر قناة ON Sport Max، في مواجهة متوازنة نسبيًا بين الفريقين.

كأس الكونفيدرالية: صدام مغاربي مرتقب

ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يلتقي أولمبيك آسفي المغربي مع اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة قوية تنطلق في التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3.
تُعد هذه المباراة واحدة من أبرز لقاءات اليوم، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من الأدوار النهائية في البطولة.

الدوري الإنجليزي: قمة نارية في الجولة

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعدة مباريات قوية، تبدأ بمواجهة أستون فيلا ضد سندرلاند في الثالثة عصرًا.
وفي نفس التوقيت، يلتقي إيفرتون مع ليفربول في ديربي مثير، بينما يواجه نوتنجهام فورست فريق بيرنلي.

وتتجه الأنظار مساءً إلى القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف، حيث يسعى الفريقان لحسم صراع الصدارة في واحدة من أهم مباريات الموسم.

الدوري الإيطالي: مواجهات متنوعة بين الكبار والطموحين

تنطلق مباريات الدوري الإيطالي بمواجهة كريمونيزي ضد تورينو في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
ويحل ميلان ضيفًا على فيرونا في الثالثة عصرًا، في اختبار مهم للفريق الباحث عن المنافسة على المراكز المتقدمة.

وفي المساء، يلتقي بيسا مع جنوى، قبل أن تختتم الجولة بمواجهة قوية تجمع بين يوفنتوس وبولونيا في التاسعة إلا ربع مساءً.

الدوري الفرنسي: باريس في اختبار جديد

يشهد الدوري الفرنسي عدة مباريات، أبرزها لقاء موناكو مع أوكسير في الثالثة عصرًا.
كما يلتقي ميتز مع باريس، وتُقام ثلاث مواجهات أخرى في توقيت واحد، قبل أن تختتم الجولة بقمة قوية بين باريس سان جيرمان وليون في التاسعة إلا ربع مساءً، وهي مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب.

الدوري الألماني: مواجهات متدرجة القوة

تبدأ مباريات الدوري الألماني بلقاء فرايبورج مع هايدينهايم في الثالثة والنصف عصرًا، قبل أن يواجه بايرن ميونخ فريق شتوتجارت في الخامسة والنصف مساءً.
وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام ماينتس في السابعة والنصف مساءً.

دوري أبطال آسيا 2: مواجهات عربية مثيرة

على الصعيد الآسيوي، يلتقي الوصل مع النصر في الرابعة عصرًا، في مباراة قوية بين فريقين يمتلكان طموحات كبيرة.
وفي المساء، يواجه الأهلي فريق الحسين في التاسعة مساءً، ضمن منافسات البطولة، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زبدة الفول السوداني للرجيم
