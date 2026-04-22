أحمد فتوح.. بلاغ جديد يُعيد سيارته «البنتلي» إلى دائرة الجدل بعد حادث العلمين.. ومأزق قانوني يلوح في الأفق

تقدّمت سيدة ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، تتهمه فيه ببيع سيارة فارهة من طراز «بنتلي» مقابل 7 ملايين و500 ألف جنيه، رغم أن السيارة محظور بيعها قانونيًا.

مماطلة في تسجيل السيارة

وقالت مقدمة البلاغ إنها اتفقت مع المحامي الخاص باللاعب على شراء السيارة مقابل 6 ملايين جنيه، على أن يتم سداد مليون و500 ألف جنيه إضافية وقت تسجيلها رسميًا، إلا أنها فوجئت بمماطلة في إجراءات التسجيل.

عملية بيع غير قانونية

وأضافت أنها اكتشفت لاحقًا أن السيارة عليها قيود مالية وغرامات وأقساط متراكمة تُقدّر بنحو 10 ملايين جنيه، ما يجعل عملية البيع غير قانونية، بحسب ما ورد في البلاغ.

ويأتي هذا البلاغ الجديد في وقت لا يزال فيه اسم أحمد فتوح مرتبطًا بسلسلة من الأزمات القانونية التي بدأت في أغسطس 2024، بعد اتهامه في حادث سير أسفر عن وفاة أحد الأشخاص أثناء عودته من الساحل الشمالي برفقة زميله محمد صبحي، حيث أُحيل على إثره إلى التحقيقات، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، قبل أن تتوالى جلسات محاكمته لاحقًا مع استمرار الإجراءات القانونية.

وظلّت قضية اللاعب محل اهتمام واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية، وسط تطورات متلاحقة بين قرارات الحبس وإخلاء السبيل بكفالة.