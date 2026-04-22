أستاذ علوم سياسية: الحشود في الخليج تهدف لضبط التوازن لا التصعيد

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التحركات الأخيرة في منطقة الخليج تأتي في سياق استكمال ترتيبات العملية العسكرية وتدبير مخصصاتها، مشددًا على أن الحشود القائمة لا تعكس بالضرورة نية الانخراط في مواجهة شاملة، بقدر ما ترتبط بتهيئة المناخ لمرحلة سياسية لاحقة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، أن هذه الحشود تُستخدم كأداة لضبط التوازن واحتواء التصعيد، إذ تستهدف تأمين المسار المتوقع لاتفاق إطاري يجري العمل عليه حاليًا بين الأطراف المعنية.

وأوضح أن الاتفاق المرتقب لن يكون نهائيًا أو شاملًا، بل سيأتي بصيغة مرحلية قائمة على التدرج في تنفيذ التفاهمات، بما يسهم في خفض حدة التوترات وتهيئة البيئة لتحقيق قدر من الاستقرار في المنطقة.