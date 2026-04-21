مفاوضات واشنطن وطهران على صفيح ساخن.. حشود عسكرية وتمهيد لاتفاق مرحلي مرتقب

ناقش الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيناريوهات الجولة الثانية من مفاوضات واشنطن وطهران في باكستان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك إستعدادات عسكرية حقيقية موجود فى الخليج، حيث أستكملت بمخصصاتها، وتم التوافق داخل الكونجرس برغم الخلافات بشأن العملية، وشعبية الرئيس بدأت تتزن.

وتابع أن العمل العسكري الذى تم خلال الأيام الأخيرة يشير أنه غير مستبعد حتي هذه اللحظة، والحشود العسكرية ليس فقط للتهديد بضربة عسكرية، بل تأمين الخطوة التالية لإتفاق سيتم، وليس إتفاق كامل، وهو مرحلي تدريجي به توافقات تتم بسرعة.