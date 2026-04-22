معوقات المُستثمرين بالمناطق الحرة وتأثيرها على التصدير أمام «اقتصادية النواب» اليوم

تبحث لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة العامة والخاصة، والتي تؤدي إلى ضعف المنافسة التصديرية.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دورها الرقابي والتشريعي من خلال اجتماعها بمقرها بالدور الرابع، لمناقشة عدد من المقترحات والمشروعات القانونية المحالة إليها، في إطار خطة اللجنة لتطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع المتطلبات الحالية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا موسعًا بقاعة الاستماع رقم (5) بالدور الثاني، لمتابعة المؤشرات المالية، وبحث ملفات تتعلق بالموازنة العامة للدولة، وسبل تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.