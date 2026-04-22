«الحديدي»: الأهلي مُطالب بالتركيز.. وهذه رسالتي لـ «تريزيجيه»

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر مُطالب بالتركيز في مبارياته فقط، وأن يفوز بكل مواجهة يخوضها، ويؤدي ما عليه داخل الملعب وزيادة.

وقال “الحديدي”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" لكن مصدر القلق هو خوض المباريات دون تنفيذ المطلوب بالشكل الكامل».

وتابع: "ما يُثار حول وجود أزمات بين محمود الخطيب وياسين منصور هدفه تشتيت الجماهير، لكن الخطيب احتوى الأمر بعقد جلسة ودية مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، وتم وضع النقاط على الحروف".

وأضاف: "أتوقع فوز الزمالك على بيراميدز، كما أتوقع فوز الأهلي على بيراميدز والزمالك، مع وجود مباريات أخرى ستحدد بطل الدوري، خاصة أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا وإنبي".

وتابع: "محمود حسن تريزيجيه يفكر في أن يكون هداف الدوري، ويريد تقديم كل شيء للأهلي، لكن الأهم هو إنكار الذات لصالح الفريق، مثلما فعل حسين الشحات مع إمام عاشور عندما مرر له الكرة ليصبح هدافًا، وهو نموذج يُحتذى به".

واختتم تصريحاته قائلًا: "عندما يلتزم اللاعب باللعب الجماعي ويقدم مصلحة الفريق، سيحظى بحب زملائه والجماهير".