قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
«يجيب بطولة لوحده» .. شبانة: تريزيجيه لاعب كبير وأطالبه بإنكار الذات
تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع ياسين منصور وعبدالحفيظ في الأهلي
ما هي صلاة الشروق ؟.. تعرف على وقتها وفضلها وكيفية أدائها
بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق
شبانة: تنظيم قطر كأس العالم 2022 «الأفضل».. والسعودية منافس قوي في 2034
على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف
بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران
أستاذ علوم سياسية: الحشود في الخليج تهدف لضبط التوازن لا التصعيد
«الحديدي»: الأهلي مُطالب بالتركيز.. وهذه رسالتي لـ «تريزيجيه»
معوقات المُستثمرين بالمناطق الحرة وتأثيرها على التصدير أمام «اقتصادية النواب» اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
آية التيجي

كشفت دراسة طبية حديثة أن الاعتماد المتكرر على الوجبات الجاهزة والأطعمة فائقة المعالجة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض البروستاتا لدى الرجال، خاصة تضخم البروستاتا الحميد، وهو من أكثر الحالات شيوعًا بين الرجال فوق سن 45 عامًا.

وأفاد باحثون من جامعات ومراكز طبية دولية، من بينها جامعة بكين في الصين، أن تناول الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة، الخبز المعبأ، المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة، قد يكون له تأثير سلبي على صحة البروستاتا.

وشملت الدراسة تحليل النظام الغذائي لأكثر من 77 ألف رجل بريطاني على مدار 10 سنوات، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ حيث تبين أن:
ـ زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10% ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بتضخم البروستاتا بنسبة 4%.
ـ بينما ارتبطت زيادة تناول الأطعمة النباتية غير المصنعة بانخفاض الخطر بنسبة 9%.

تفسير علمي للمخاطر

وأوضح الباحثون أن السبب المحتمل وراء هذا الارتباط يعود إلى أن هذه الأطعمة:
ـ تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات والأملاح
ـ تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية المهمة
ـ قد تسبب التهابات مزمنة في الجسم
ـ تؤثر على التمثيل الغذائي وحساسية الإنسولين

تصريحات الخبراء

وقال البروفيسور “راج بيرساد”، استشاري جراحة المسالك البولية، إن الدراسة تقدم دليلًا مهمًا على وجود علاقة بين النظام الغذائي غير الصحي وزيادة مشاكل البروستاتا.

وأشار البروفيسور “راج بيرساد”، إلى أن: “الاعتماد على الأطعمة الجاهزة قد يزيد من احتمالات الإصابة بتضخم البروستاتا، رغم الحاجة لمزيد من الأبحاث لإثبات العلاقة السببية بشكل نهائي".

أهمية النتائج الصحية

وتضخم البروستاتا الحميد يُعد أكثر شيوعًا من سرطان البروستاتا، وقد يسبب أعراضًا مزعجة مثل:
صعوبة التبول
زيادة عدد مرات التبول
الحاجة إلى تدخل دوائي أو جراحي في بعض الحالات

نصائح لتجنب المخاطر

وينصح الخبراء الرجال بـ:
تقليل تناول الوجبات الجاهزة
ـ الاعتماد على الغذاء الطبيعي والنباتي
ـ اتباع نظام غذائي صحي متوازن
ـ ممارسة الرياضة بانتظام

بالصور

