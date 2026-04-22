شبانة: تنظيم قطر كأس العالم 2022 «الأفضل».. والسعودية منافس قوي في 2034

أكد الإعلامي محمد شبانة أن بطولة كأس العالم 2022 في قطر كانت تجربة استثنائية، حيث عاش الجمهور أجواءً مميزة، مع توفير وسائل نقل مجانية وخدمة إنترنت داخل المواصلات، إلى جانب تخصيص حافلات دون مقابل.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «يجب توجيه الشكر لقطر على تنظيم كأس عالم تاريخي، وأرى أن المنافس الوحيد لهذا التنظيم سيكون السعودية في نسخة 2034».

وأضاف: «الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أبلغ الصحفيين بارتفاع أسعار المواصلات في الولايات المتحدة، وهو أمر يثير التساؤلات، خاصة أنه الجهة المنظمة للبطولة».

وتابع: «في قطر كانت هناك تسهيلات كبيرة، حيث كانت إجراءات التأشيرة تتم بسرعة وسهولة، بينما لا توجد نفس التسهيلات في الولايات المتحدة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول التنظيم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لا نرى نفس مستوى التيسير في أمريكا مقارنة بما حدث في قطر».