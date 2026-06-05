قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابة عاجلة تنقذ حياة شاب بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يشكر وزير التعليم العالي
أخبار التوك شو| اشترِ ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وسعر الدولار والطماطم
فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
خطوة جديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم الفني بين مصر وإيطاليا
«النينو» يرفع الإنذار المناخي.. صيف استثنائي يهدد العالم بموجات حرارة غير مسبوقة
بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية
محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي
نائب وزير الصحة: مريض الجذام يصبح غير معدٍ بعد الجرعة الأولى
مدير تعليم المنوفية: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا
طاقة الشيوخ تناقش مقترح عماد خليل لتطوير العدادات الكهربائية.. الإثنين
إيجور بافلوف: التطورات في مضيق هرمز أظهرت رغبة في فرض قانون الغاب
عماد متعب يدعم تعيين وائل جمعة: يمتلك خبرات كبيرة ومصلحة الأهلي هي أولويته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البابا ثيودوروس: الإسكندرية تشهد نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

محافظ الإسكندرية في مقر البطريركية العريق بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية في مقر البطريركية العريق بالإسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بمقر البطريركية العريق بالإسكندرية، المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية؛ في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى لتعزيز الروابط التاريخية وبحث جهود التنمية المشتركة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأقيم للمحافظ استقبال رسمي بقاعة كبار الزوار بالبطريركية، بحضور المطران ذمسكينوس الأزرعي، أسقف مريوط والوكيل البطريركي في الإسكندرية، عقبه لقاء ثنائي، تناول عمق العلاقات الثقافية والإنسانية التي تربط الدولة المصرية بالجالية اليونانية، واستعراض المشروعات التنموية والخدمية الكبرى المزمع إقامتها بالمحافظة.

استقبال المحافظ في مكان تاريخي يمتد عمره لأكثر من ٢٠٠٠ عام

وفي كلمته خلال الاستقبال، أعرب قداسة البابا ثيودوروس الثاني عن بالغ ترحيبه وسعادته بهذه الزيارة قائلاً: «سيادة المحافظ، أهلاً وسهلاً بكم.. أود أن أشكركم من أعماق قلبي على هذه الزيارة الغالية، وأعلم تماماً حجم المسؤوليات الكبيرة المثقلة بها عاتقكم في قيادة هذه المحافظة العريقة. يسعدنا جداً استقبالكم اليوم في هذا المكان التاريخي الذي يمتد عمره لأكثر من ٢٠٠٠ عام».

وأضاف قداسته: «إن الإسكندرية مدينة استثنائية، تستحق دائمًا أن تكون مركزاً للعالم وملكة حافلة للمتوسط؛ فهي مدينة قوية وستبقى دائماً منارة نابضة بالحياة. وأود أن أعرب لسيادتكم عن فخري الشديد بأن لقبي البابوي مرتبط باسم الإسكندرية، ولهذا السبب يتردد صدى اسم هذه المدينة العظيمة في كل المحافل والمؤتمرات العالمية التي أشارك بها حول العالم. لقد أمضيتُ حتى الآن ٢٢ عاماً على سدة العرش البطريركي، و٤٠ عاماً في العمل الكهنوتي بالبطريركية، ورغم أنني ولدتُ في اليونان، إلا أن قلبي وروحي ينبضان بحب الإسكندرية».

وتابع البابا مستعرضاً المشروعات المستقبلية: «أود استغلال هذه المناسبة لأتوجه بالشكر لسيادتكم على حضوركم اليوم؛ لتشهدوا معنا المشروعات الضخمة التي نعتزم إقامتها في الإسكندرية، والتي تأتي امتداداً للتطور الكبير والنهضة الشاملة التي شهدتها المحافظة في عهد فخامة السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي. إن رؤيتنا للمرحلة المقبلة تتضمن مشروعات استراتيجية هامة؛ وفي مقدمتها إنشاء مستشفى متكامل لخدمة أهالي هذه المدينة الحبيبة، بالإضافة إلى تشييد مبنى خلف مقر البطريركية ليكون صرحاً جامعياً تعليمياً كبيراً، ليمثلا معاً مركزاً حقيقياً لصداقة الشعوب يمتد أثره إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وفي الختام، أدعو الله عز وجل من كل قلبي أن يكون دائماً عوناً وسنداً لكم سيادة المحافظ، وأن تشهد الإسكندرية في ظل قيادتكم سنوات قادمة من الازدهار والتقدم والتطوير».

من جانبه، ألقى المهندس أيمن عطية كلمة معبراً فيها عن اعتزازه بهذا اللقاء التاريخي، جاء فيها: «قداسة البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أود في البداية أن أعرب لقداستكم عن خالص شكري وتقديري على هذه الدعوة الكريمة الغالية، وعلى حسن الاستقبال والاستضافة في هذا المكان العريق الذي يفيض بالتاريخ والأصالة. وأؤكد لكم أنه لشرف عظيم لكل أهالي الإسكندرية أن تكون قداستكم بطريركاً لهذه المدينة العريقة .

وأضاف المحافظ: «وكما أشرتم قداستكم إلى الروابط المشتركة، فإننا نعتز بالمواقف التاريخية المشرفة لليونان مع مصر، وهي مواقف تترجم تاريخاً ممتداً من الأخوة والصداقة؛ فالعلاقة بين شعبينا قائمة على أصل ثابت وجذور راسخة لا تتزعزع. إن الإسكندرية كانت وستظل دائماً "ملكة المتوسط"، فإن الإسكندرية عمرها ما كانت ولن تكون إلا بهذا التعاون والترابط الوثيق مع الجالية اليونانية، التي نعتبرها جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من النسيج السكندري وهويته الثقافية».

واستطرد المحافظ مثمناً الدور الإنساني للبطريركية: «ولا يفوتني اليوم أن أثمن المجهودات الإنسانية والتنموية الكبرى التي تقوم بها البطريركية وقداستكم في قارتنا الأفريقية؛ حيث ساهمت خدماتكم المتميزة في تقديم العون والمؤازرة لأهلنا في أفريقيا، وهذا العطاء الإنساني ليس بجديد على قداستكم، بل هو امتداد لما عهدناه دائماً من شعب اليونان الصديق من قيم العطاء ومساندة الشعوب. إن سعادتنا وفرحتنا اليوم تزداد عمقاً بهذا اللقاء، وتستحضر معنا تاريخاً طويلاً من العطاء، ونؤكد أن الأثر الإيجابي والدعم المستمر الذي تقدمه البطريركية سيظل دائماً محفوراً في وجدان المدينة وتاريخها. ختاماً، نكرر شكرنا لقداستكم، متمنين لكم الصحة والعافية وللبطريركية دوام الرفعة».

وفي لفتة تعكس عمق العلاقات الودية والتقدير المتبادل، شهد اللقاء تبادلاً للهدايا التذكارية والدروع الرسمية؛ حيث أهدى المهندس أيمن عطية، قداسة البابا ثيودوروس الثاني درع محافظة الإسكندرية؛ تعبيراً عن اعتزاز المحافظة بالدور الروحي والإنساني والاجتماعي الكبير الذي تلعبه البطريركية على أرض عروس المتوسط وفي القارة الأفريقية.

كما أهدى قداسة البابا لسيادة المحافظ نسخة طبق الأصل من مخطوط تاريخي قديم (المحفوظ في مدينة البندقية بإيطاليا) والذي يحوي بين طياته تاريخ الإسكندرية العريق، بالإضافة إلى خريطة القارة الأفريقية .

الإسكندرية البابا ثيودوروس الثاني البطريركية أيمن عطية زيارة ودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

النائبة شيرين صبري

برلمانية: يجب ألا نترك الشباب فريسة للشائعات ..الوعي خط الدفاع الأول عن الأمن القومي

حبس

بعد إجراءات الحكومة الأخيرة| كيف واجه القانون أعمال الغش والتسريب بالثانوية العامة؟

مجلس الشيوخ

لجنة الصناعة بالشيوخ تبحث تمويل المشروعات الصغيرة وتطوير السجل التجاري وبورصة التمور

بالصور

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد