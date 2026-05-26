ياسر ريان: توقعت استبعاد مصطفى محمد من المنتخب لهذا السبب

أكد ياسر ريان أن حضور الجماهير في إستاد القاهرة خلال مباراة منتخب مصر الودية أمام روسيا، سيكون دافعًا قويًا للاعبين قبل المشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الدعم الجماهيري يمنح اللاعبين حافزًا معنويًا كبيرًا.

وأوضح ياسر ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور أن حسام حسن اعتمد خلال الفترة الماضية على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، مؤكدًا أن استبعاد مصطفى محمد كان متوقعًا في ظل تراجع مستواه ومعدله التهديفي مؤخرًا.

وأضاف أن حسام حسن يرى أن مصطفى محمد كان بعيدًا عن مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على فرص استمراره ضمن الحسابات الأساسية للمنتخب.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على اعتقاده بأن الجهاز الفني قد يستبعد الحارس محمد علاء من القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم.