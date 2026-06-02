الغردقة.. ضبط وإيقاف أعمال إلقاء مخلفات بناء في منطقة مجاويش

كلف اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، مساعد رئيس الحي بالعمل علي إيقاف أعمال إلقاء مخلفات "رتش" البناء في غير الأماكن المخصصة لها بـ"منطقة مجاويش" ومصادرة المعدات المستخدمة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بالتصدي الفوري لأي أعمال مخالفة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي وتكثيف الحملات الرقابية لمنع التعديات وإلقاء مخلفات البناء "الرتش" في غير الأماكن المخصصة لها داخل مدن المحافظة، وتعليمات اللواء ضياء عبدالحميد السكرتير العام المساعد والمشرف علي مدينة الغردقة.

أكد رئيس حي جنوب الغردقة، قيام المتابعة الميدانية برصد أحد المواطنين يقوم بإلقاء كميات كبيرة من مخالفات البناء " الرتش " داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة مجاويش، وعلي الفور تم تكليف قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي بالتوجه الي محل المخالفة للمعاينة واتخاذ اللازم من إيقاف الأعمال وضبط المعدات المستخدمة في المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة .

وأوضح اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة أن الحي لن يتهاون مع أي تجاوزات تؤثر على البيئة أو تشوه المظهر العام ، مشدداً على أن تعليمات المحافظ واضحة بضرورة التخلص الآمن من مخلفات البناء في " المقلب العمومي المحددة " لضمان الحفاظ علي المظهر الجمالي للغردقة كونها أحد أهم المدن السياحية .