محافظ القاهرة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقعان مذكرة إعداد الرؤية لمناطق القاهرة التاريخية المسجلة باليونسكو

وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وم. خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية مذكرتى تفاهم بشأن إعداد الرؤية والمخطط التنموى لمناطق القاهرة التاريخية المسجلة باليونسكو، واعداد المخطط التفصيلى لمنطقة السيدة زينب .

وأكد محافظ القاهرة ان مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى تنسيق التعاون المشترك لإعداد الرؤية، والمخطط التنموى الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية بكامل حدودها المعتمدة، وذلك فى إطار جهود الدولة لاعادة تطوير المنطقة واستعادة دورها الحضاري والثقافي والاقتصادي ،خاصة وأن القاهرة التاريخية أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، بما يحقق التكامل بين المشروعات والتداخلات الجارية، والمستقبلية التى تنفذها جهات الدولة المختلفة، ويضمن الحفاظ على القيمة التراثية، والعمرانية للموقع.

وأضاف محافظ القاهرة أن مذكرة التفاهم الثانية تهدف إلى إرساء التعاون المشترك بين الطرفين لإعداد الرؤية والمخطط التنموى الشامل لمنطقة السيدة زينب بكامل حدود اعادة التخطيط ( مناطق فم الخليج ، والديورة ، وسوق الحتت ،و محيط مستشفى 57357 ، وأرض جوزيل) بما يشمل المراحل القائمة، والمستقبلية، ووضع اطار تنموي متكامل لمراحل التنفيذ .