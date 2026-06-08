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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان روتردام يحتفى بالموسيقار العالمى أى. آر. رحمان فى عرض فيلم "باب"

الموسيقار أي. آر. رحمان
الموسيقار أي. آر. رحمان
أحمد البهى

اعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي، عن استضافة الموسيقار أي. آر. رحمان، الحائز على جائزتي أوسكار وعدة جوائز غرامي، ضمن فعاليات دورته السادسة والعشرين.

ويحضر رحمان عرض فيلم "باب" للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، الذي وضع موسيقاه التصويرية الأصلية، على أن يعقب العرض لقاء حواري معه أمام الجمهور.

فيلم باب : 

يمثل فيلم "باب" نموذجاً للتعاون الإبداعي المتنامي بين صناع السينما في العالم العربي والهند، من خلال مشاركة أحد أبرز الأسماء في الموسيقى السينمائية العالمية في أول تجربة له مع فيلم عربي. كما يعكس هذا التعاون العلاقة الثقافية الطويلة بين الجمهور العربي والسينما الهندية وموسيقاها.

يدور فيلم "باب" حول وحيدة، التي تكتشف بعد وفاة شقيقتها التوأم أشرطة كاسيت مخفية خلف باب أخضر غامض. ومن خلال بحثها عن الحقيقة، تدخل في رحلة نفسية مشحونة بالغموض، تتقاطع فيها الذاكرة والفقدان والخيال مع الواقع. ويتميز الفيلم بلغة بصرية قوية وموسيقى مؤثرة من توقيع أي. آر. رحمان.

ويؤكد حضور أي. آر. رحمان دور مهرجان روتردام للفيلم العربي كمنصة للحوار بين السينما العربية والثقافات السينمائية الأخرى، ومساحة لخلق جسور تعاون جديدة بين صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان روتردام للفيلم العربي روتردام للفيلم العربي الموسيقار أي آر رحمان أي آر رحمان

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