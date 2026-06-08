وصول الوفد المصري بودابست استعدادا لانطلاق مهرجان شرم الشيخ- المجر

وصل منذ قليل الوفد المصري إلى العاصمة المجرية بودابست استعدادا لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ - المجر SITFY Hungary، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والذي يقام في العاصمة المجرية بودابست، خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيه الجاري.

ويضم الوفد أعضاء لجان المهرجان الذين يتولون الإشراف والتنفيذ الفني والإداري لفعاليات الدورة الأولى، وذلك استعداداً لتعزيز الحوار الثقافي بين مصر والمجر وأوروبا عبر المسرح الشبابي.

ويأتي وصول الوفد المصري إلى العاصمة المجرية بودابست في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ- المجر SITFY-Hungary الدولي للمسرح، حيث يواصل فريق العمل ترتيباته التنظيمية والفنية لاستقبال الوفود والفرق المسرحية المشاركة من مختلف دول العالم.

الوفد المصري :



كما يضم الوفد المصري كلا من الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، دكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، الفنان حمزة العيلي، والفنان إبراهيم السمان، الفنانة بتول الحداد، الفنان خالد حمزاوي، شريف وهدان، و محمد صلاح .

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الأول مباشرة عقب حفل الافتتاح، حيث تبدأ مسابقتي المونودراما و الديو دراما بمشاركة عروض من مصر والمجر ورومانيا وتونس واليونان وجورجيا وقطر.



وأكد الفنان و المخرج مازن الغرباوي أن اكتمال وصول الفريق المصري المنظم يعكس جاهزية المهرجان فنياً وتقنياً، مشيراً إلى أن الهدف من SITFY Hungary هو إنشاء منصة دائمة للحوار بين الثقافات عبر الفن، تنطلق من شرم الشيخ إلى العالم.

يُذكر أن الدورة الأولى تقام خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيه 2026 بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح ITI فرع المجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس"، وتتزامن مع استعدادات الدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المقرر إقامتها نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.



ويُعد مهرجان SITFY-Hungary، الذي تُقام دورته الأولى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي،بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح (ITI) المجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداورش ، المجر وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل، حيث يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عُمان، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته الحادية عشرة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، فيما تتولى النجمة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، ويرأس لجنته العليا المنتج هشام سليمان.