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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

7 dogs يحافظ علي الصدارة وتراجع " أسد" و"الكلام على أيه" بالسينمات السعودية

الافلام المعروضة فى السينمات السعودية
الافلام المعروضة فى السينمات السعودية
أحمد البهى

تصدر فيلم" 7dogs" بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، شباك التذاكر فى السينمات السعودية علي مدار الأسبوع الماضي.

فيما تراجع فيلم “ الكلام علي ايه” من بطولة أحمد حاتم وانتصار وسيد رجب، للمركز الثالث . 

وجاء فيلم “ أسد” من بطولة محمد رمضان، في المركز الثامن ، بعدما كان يحتل الاسبوع الماضي المركز الخامس.

قصة فيلم أسد :

تدور أحداث فيم أسد في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

7dogs أحمد عز كريم عبد العزيز السينمات السعودية الكلام علي ايه أسد

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