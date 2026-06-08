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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. رامي صبري يطرح أغنية يفرحك وأنت تزعلني من البومه قمر

رامي صبري
رامي صبري
أحمد البهى

طرح الفنان رامي صبري منذ قليل أغنية"  أغنية بفرحك وأنت تزعلني “ أولي أغاني البومه الجديد ”القمر" ، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

أغنية "بفرحك وأنت تزعلني  من الحان رامي صبري ، ومن كلمات حازم إكس، وتوزيع إيهاب كولبيكس ومهندس الصوت هاني محروس .

وكان قد كشف الفنان رامي صبري، عن بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم القمر، وذلك من خلال منشور له عبر انستجرام. 

ونشر رامي صبري، بوستر البوم القمر، معلنا طرحه يوم 16 يونيو الجاري، ضمن الموسم الصيفي. 

أغاني رامي صبري

من جهة أخرى، كان قد طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة"أنا بحبك أنت". 

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاون بين رامي صبري كمطرب وملحن للاغنية مع الشاعر أمير طعيمة. 

الفنان رامي صبري رامي صبري أغنية بفرحك وأنت تزعلني

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