ناقد موضة عن فستان نانسي عجرم: مزعج بعض الشيئ

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

خطفت نانسي عجرم الانظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل الذي جمع بين اللون الفضي والموف.

تعليق ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة على فستان نانسي عجرم قائلا:"هاي اطلالة جديدة لنانسي عجرم بحفلها اي نعم اطلالة جديدة مو نفسها قبل يومين".



وتابع: "يا ساتر اذا نانسي حبت موديل مثل وقت يلي حبت الاسود و كرهتنا فيه، ماننكر الفستان كثير حلو و لمعته تجنن و الوانه حلوه و لابقتلها كقصة بس اطلالتين ورا بعض بس تغير الالوان هذا الشي مزعج بعض الشي ، لو كان بعد فترة لبسته كان افضل".



أكد ناقد الموضة:"التنسيق مرتب و على القد كشعر مكياج مجوهرات."





