سعر فستان روبي في أحدث ظهور يثير الجدل.. لن تتوقع

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة روبي

ظهرت روبي في الحفل بإطلالة كشفت عن ذوقها الراقي، حيث ارتدت فستان قصير يصل اعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

حمل فستان روبي في أحدث ظهور توقيع Retrofete فيما بلغ سعر التصميم 1,116 دولار أي ما يقرب من 58 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

انتعلت روبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وبدت بخصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.