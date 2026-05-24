ناقد موضة يحرج ياسمين صبري بسبب فستانها في مهرجان كان

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي.

خطفت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل باللون البينك.

وانتعلت ياسمين صبري حذاءً أنيقاً ذا كعب عالي، وتزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

تعليق ناقد موضة على فستان ياسمين صبري

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة ياسمين صبري في مهرجان كان السنمائي قائلا:"اذا شفتم شي جديد بإطلالاتها قولولي لأن انا ماشفت شئ

كل لوكاتها بالمهرجان نفس الشئ هو بس تغير الوان."



