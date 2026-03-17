الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصممة الحُلي سالي مبارك: ردود الفعل على إكسسوارات «دولة التلاوة» فاقت توقعاتي

اكسسوارات دولة التلاوة
اكسسوارات دولة التلاوة
حياة عبد العزيز

سالي مبارك: 

استلهمت إكسسوارات «دولة التلاوة» من الفن الإسلامي

التوازن بين الجمال والوقار كان أصعب تحدٍ في «دولة التلاوة»

تفاصيل صغيرة صنعت الفرق في إكسسوارات «دولة التلاوة»

من وحي المساجد والزخارف.. سالي مبارك تروي تفاصيل إكسسوارات «دولة التلاوة»

 

 

كشفت سالي مبارك، مصممة إكسسوارات متسابقي مسابقة دولة التلاوة، عن كواليس تصميم القطع التي ظهرت خلال البرنامج، مؤكدة أن الهدف كان الجمع بين الجمال والبساطة، بما يعكس روح التلاوة ويبرز الهوية الثقافية والدينية للعمل.

وفي هذا الحوار، تتحدث عن تفاصيل التجربة، وأبرز التحديات، وردود الفعل.

كيف جاءت فكرة تصميم الإكسسوارات للمتسابقين؟

فكرة الإكسسوارات جاءت من رغبتنا في إضافة لمسة جمالية وهوية مميزة للمتسابقين، بحيث تكون القطع مرتبطة بطبيعة البرنامج الدينية والثقافية، وتعكس روح التلاوة والوقار، وفي نفس الوقت تعطي شكلًا متناسقًا وأنيقًا على الشاشة.

 

ما الرسالة التي حاولتِ توصيلها من خلال التصميم؟

الرسالة الأساسية كانت إبراز جمال الفن الإسلامي والزخارف العربية بطريقة عصرية، مع الحفاظ على البساطة والوقار المناسبين لأجواء تلاوة القرآن.

 

كيف كان شعورك عند اختيارك للمشاركة؟

كان شعورًا مليئًا بالفخر والامتنان، لأن المشاركة في عمل مرتبط بالقرآن الكريم لها قيمة كبيرة جدًا بالنسبة لي، كما أن البرنامج يُعد حدثًا مهمًا في مصر والعالم العربي. 

وزاد فخري عندما تم تسليم الدروع بحضور عبد الفتاح السيسي، فكوني جزءًا من هذا الحدث شرف كبير ومسئولية أعتز بها.

 من أين استلهمتِ تصميمات الإكسسوارات؟

استلهمت الكثير من الفن الإسلامي والزخارف العربية التقليدية، بالإضافة إلى الخطوط العربية، لأنها تعبر عن الجمال والروحانية في نفس الوقت.

ما الذي جذبك للمشاركة في هذا الحدث؟ وكيف كانت التجربة؟

القيمة الدينية والثقافية للبرنامج كانت السبب الرئيسي، أما التجربة العملية فكانت مع الشركة المتحدة للإنتاج، وكان التعاون أكثر من رائع، والفريق يتمتع باحترافية واحترام كبيرين، مما جعل التجربة مميزة جدًا.

ما أصعب تحدٍ واجهك؟

تحقيق التوازن بين الجمال والبساطة، بحيث تكون القطع مميزة على الشاشة دون أن تشتت الانتباه.

 كم استغرق تنفيذ الإكسسوارات؟

استغرق العمل فترة من البحث والتصميم ثم التنفيذ، حتى نصل لقطع تعبر عن فكرة البرنامج بشكل مناسب.

 ماذا عن خططك المستقبلية في حال تكرار التجربة؟

قد أضيف تنوعًا أكبر في التصاميم مع الحفاظ على نفس الروح، بحيث تحمل كل قطعة طابعًا مميزًا.

 كيف كانت ردود الفعل؟

كانت إيجابية جدًا، وكثير من الناس أعجبوا بالتفاصيل والزخارف.

وكيف رأيتِ تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا؟

كانت تجربة جميلة، وأسعدني اهتمام الجمهور بالتفاصيل، وأعتبر أي نقد فرصة للتعلم والتطوير.

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

