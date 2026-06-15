ناقد موضة عن إطلالة أحلام: أفضل من اللي عقدتنا فيه

شاركت الفنانة الخليجية أحلام على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا.



خطفت أحلام الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل.

تميز جمبسوت أحلام بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها، انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها.

تعليق ناقد موضة على جمبسوت أحلام

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة، على جمبسوت احلام خلال احيائها احدى الاعراس ، قائلا:"اعتقد شايف هذا اللوك من قبل بس كثير حلو وكثير انيق، يعتبر شوي جديد على الستايل يلي بالفترة الاخيرة عقدتنا فيه".

وتابع: "القطعة كثير حلوه وكثير فخمة و كثير انيقة و طالعه عليها مرتبة، حتى تنسيقها مرتب و مناسب القطعة".



