عمرو سلامة يدعم الزمالك: البطولات بالنسبة للاعبين “أكل عيش ومستقبل"

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة دعم إلى لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني والإدارة، مؤكدًا رفضه لأي محاولات للضغط عليهم في المرحلة الحالية، خاصة في ظل المنافسة على البطولات.

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه يثق بشكل كامل في رغبة لاعبي الزمالك والجهاز الفني في تحقيق البطولات، مشيرًا إلى أن الأمر بالنسبة للجماهير يمثل مصدر سعادة، لكنه بالنسبة للاعبين يتعلق بمستقبلهم المهني وتاريخهم الكروي.

وأضاف أن جماهير الزمالك، بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق هذا الموسم، يجب أن تكتفي بدعم اللاعبين وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه، بدلًا من زيادة الضغوط عليهم.

الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت يوم السبت الماضي على ستاد 5 يوليو.

ويتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، و تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا.

وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، و ماريا ريفيت من موريشيوس مساعد حكم فيديو، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج مساعد حكم فيديو ثان.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام لمغيفري بوشعاب من موريتانيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء الإياب أمام اتحاد العاصمة المرتقب.