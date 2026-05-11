رافضين التعاقد معاه | نجم الزمالك يفاجئ إدارة الأهلي بقرار صادم

أدلى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بتصريحات أكد فيها أن المهاجم الدولي مصطفى محمد يرفض تمامًا فكرة العودة للدوري المصري في الوقت الحالي، خاصة من بوابة النادي الأهلي.



وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مصطفى محمد يرفض العودة للدوري المصري من بوابة الأهلي ونادي آخر يقترب".



وأكد الإعلامي محمد شبانة أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر، خلال الفترة الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" مصطفى محمد خارج حسابات الأهلي في نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية داخل القلعة الحمراء للتفاوض مع اللاعب من أجل ضمه في نهاية الموسم الجاري".