لا أستطيع تبرير كل شيء .. المدير الرياضي لبيراميدز يوجّه رسالة بعد الانتقادات الأخيرة

أعرب هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب زد، مشيرًا إلى أن الفريق كان يدرك قوة المنافس قبل انطلاق المباراة.

وقال هانى سعيد، خلال ظهوره فى برنامج «أوضة اللبس» المذاع عبر قناة النهار: "الحمد لله، هذا توفيق وكرم من الله، ونتمنى أن نستمر على هذا المستوى خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة للغاية، لأن زد فريق محترم ويضم جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة محمد شوقى، وأعتقد أن لديه مستقبلًا كبيرًا فى عالم التدريب".

وأوضح المدير الرياضى لبيراميدز أن أحداث اللقاء ظلت معقدة حتى اللحظات الأخيرة، قائلًا: "المباراة لم تكن سهلة بالنسبة لنا حتى بعد التقدم بهدفين، لكن طرد مصطفى زيكو كان نقطة تحول مهمة، وبعدها ضغطنا بشكل أكبر، ورغم استقبالنا هدفًا، نجحنا فى النهاية فى حسم اللقاء والتتويج بالكأس".

وتحدث هانى سعيد عن فرص بيراميدز فى المنافسة على لقب الدورى المصرى، مؤكدًا أن الفريق سيواصل القتال حتى النهاية رغم صعوبة الموقف، حيث قال: "على الورق ما زالت لدينا فرصة للمنافسة على الدورى، وسنخوض مباراتنا أمام سموحة بكل قوة، وبعدها سننتظر نتائج المباريات الأخرى، لأن الأمر ليس فى أيدينا بالكامل".

وأضاف: "كل تركيزى حاليًا منصب على الفوز أمام سموحة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وعن الجدل المثار بشأن استقدام حكام أجانب لمباريات بيراميدز، أوضح هانى سعيد أنه ليس صاحب القرار داخل النادى فى هذا الملف، قائلاً: "أنا لست المسؤول عن اتخاذ قرار الحكام الأجانب، فهناك مجلس إدارة يتولى هذا الأمر".

واختتم المدير الرياضى لبيراميدز بالرد على الانتقادات الجماهيرية، مؤكدًا أنه يركز فقط على أداء عمله بإخلاص، حيث قال: "أى شخص لديه رأى من جماهير الأهلى أو الزمالك من حقه التعبير عنه، لكننى لا أستطيع تبرير كل شيء للجميع، وفى النهاية أعمل بضمير وأجتهد فى عملى، والحقيقة تظهر دائمًا مع الوقت".