تسريبات جديدة: iPhone Ultra القابل للطي يقترب من موعد الإطلاق

كشفت تسريبات جديدة أن أول آيفون قابل للطي من أبل يتجه بالفعل نحو الإطلاق التجاري هذا العام، مع ترجيح تسمية الهاتف باسم «iPhone Ultra» بدل «iPhone Fold» كما كان متداولًا في الشائعات السابقة.

وأوضحت 9to5Mac، نقلًا عن مسرّبين بارزين وتقارير من السلسلة الإنتاجية، أن أبل لا تزال تستهدف نافذة خريف 2026 للكشف عن الهاتف القابل للطي جنبًا إلى جنب مع عائلة iPhone 18، مع احتمال تأجيل الإطلاق الفعلي لشهر واحد فقط في أسوأ الأحوال، ليتم طرحه بعد الآيفونات التقليدية بدلًا من إلغائه أو ترحيله لعام 2027 كما ادعت تقارير أخرى.​

«Ultra» أعلى من الـ Pro.. هاتف فوق السلسلة كلها

بحسب التقرير، بدأت عدة مصادر موثوقة في ترديد اسم «iPhone Ultra» باعتباره العلامة التجارية الأقرب للهاتف القابل للطي، ما يعني أن أبل تنوي وضعه «فوق» سلسلة Pro وPro Max في قمة هرم الآيفون، بوصفه الجهاز الأكثر تميزًا والأعلى سعرًا في التشكيلة.

هذه الإستراتيجية تشبه ما فعلته الشركة من قبل مع «Apple Watch Ultra»، التي صممت لتكون طبقة فوق ساعات Apple Watch العادية، وتستهدف فئة تبحث عن أقصى ما يمكن تقديمه من عتاد وتجربة حتى لو كان السعر مرتفعًا.​

ويشير التقرير إلى أن اعتماد اسم Ultra على أول آيفون قابل للطي قد يكون جزءًا من خطة تسويق أوسع، تمهيدًا لاستخدام نفس التسمية لاحقًا على أجهزة أخرى فائقة المواصفات، وربما للتمييز بين هاتف Fold «مفصلي» وهاتف آخر مستقبلي «قابل للتمدد» إذا قررت أبل دخول هذا النوع من التصاميم لاحقًا.

موعد الإطلاق وتفاصيل الإنتاج

ينقل 9to5Mac عن المسرّب المعروف Fixed Focus Digital أن خطوط الإنتاج المخصصة للهاتف القابل للطي «دخلت بالفعل المراحل النهائية من التجهيز»، وأن أبل زادت طلبياتها من شاشات OLED القابلة للطي بنسبة 20% مع خطط مبدئية لمخزون أولي يبلغ نحو 11 مليون وحدة.

هذا الرقم – إذا صح – يناقض تقارير سابقة قالت إن الشركة ستكون شديدة التحفظ في عدد الأجهزة المتاحة عند الإطلاق الأول، ويُظهر ثقة أكبر في الطلب المتوقع على أول آيفون من هذا النوع.

التسريب نفسه يؤكد أن السيناريو «الأكثر ترجيحًا» هو الكشف عن iPhone Ultra القابل للطي في نفس حدث سبتمبر الذي يشهد إعلان سلسلة iPhone 18، مع إمكانية أن يتأخر طرحه في الأسواق إلى أكتوبر أو حتى نوفمبر في حال احتاجت أبل إلى وقت إضافي لاستكمال الاختبارات النهائية على المفصلة والشاشة.

لكن في كل الأحوال، لا يوجد حاليًا ما يشير إلى ترحيل المشروع بالكامل إلى 2027 كما ألمحت بعض الشائعات المتشائمة.

ماذا عن التصميم والمواصفات؟

رغم أن مقال 9to5Mac يركز على الاسم ونافذة الإطلاق وخطط الإنتاج، فإن سياق التسريبات الأوسع يرسم ملامح تقريبية للجهاز: تصميم «كتاب» قابل للطي (Book-style) يفتح ليكشف عن شاشة داخلية كبيرة تتراوح حول 7.5–7.8 بوصة، مع شاشة خارجية في حدود 5.5 بوصة للاستخدام اليومي عندما يكون الهاتف مطويًا.

وتشير تقارير أخرى إلى اعتماد هيكل من التيتانيوم، ومفصلة عالية الجودة تعتمد سبيكة معدنية متقدمة (Metallic glass) بهدف تقليل ظهور «الخط» في منتصف الشاشة عند فتحها، وتحسين متانة المفصلة مقارنة بما هو متاح حاليًا في هواتف أندرويد القابلة للطي.

هناك أيضًا تسريبات تتحدث عن احتمال التخلي عن Face ID في النسخة الأولى من الآيفون القابل للطي، والاكتفاء بحساس بصمة مدمج في زر الطاقة (Touch ID جانبي)، توفيرًا للمساحة الداخلية وتعقيد تصميم الشاشة القابلة للطي مع فتحات ومستشعرات الوجه الثلاثية الأبعاد. على صعيد المعالج، من المتوقع أن يعتمد الهاتف على شريحة من فئة A20 أو ما يعادلها في جيل 2026، ليواكب أداء iPhone 18 Pro أو يتفوق عليه قليلًا.​

السعر والفئة المستهدفة

لم يقدّم تقرير 9to5Mac رقمًا دقيقًا للسعر، لكن معظم التسريبات تضع iPhone Ultra القابل للطي في نطاق يتراوح بين 2000 و2500 دولار كبداية، وهو ما يجعله أعلى بكثير من سعر iPhone 18 Pro Max، ويضعه في خانة «منتج تجريبي فاخر» أكثر من كونه هاتفًا جماهيريًا في الجيل الأول.

تستهدف أبل بذلك فئة المستخدمين الأوائل (Early adopters) ومحترفي الأعمال وعشاق التقنية المستعدين لدفع تكلفة مرتفعة مقابل تجربة جديدة في عالم الآيفون.​​

في المقابل، تلمّح بعض التقارير إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على آيفون أنحف وأقل تكلفة مع نظام كاميرات مبسّط، ليُقدّم في 2027 بجانب الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي، في محاولة لتغطية مزيد من الشرائح السعرية وعدم ترك سوق الهواتف التقليدية مرتفع السعر بالكامل لصالح فئة Fold الأعلى.

كل شيء ما زال تحت بند «تسريبات»

رغم كثافة المعلومات وتعدد مصادرها، يذكّر تقرير 9to5Mac بأن كل التفاصيل الحالية – من الاسم Ultra إلى موعد الإطلاق الدقيق – ما زالت في نطاق التسريبات، ويمكن لأبل تغيير أي منها قبل الإعلان الرسمي في الخريف. الشركة معروفة بقدرتها على تعديل الأسماء والاستراتيجيات التسويقية في اللحظات الأخيرة، خاصة إذا شعرت بأن التسريبات سبقت الزمن أو أن رد فعل السوق ليس كما توقعت.

مع ذلك، فإن تلاقي أكثر من مصدر موثوق على أن:

خطوط الإنتاج بدأت بالفعل، المخزون الأولي من الشاشات القابلة للطي في ارتفاع، واسم «iPhone Ultra» يتكرر من أكثر من مسرّب،

كل ذلك يجعل فكرة رؤية أول آيفون قابل للطي في نهاية 2026 أقرب من أي وقت مضى، ويُبقي الأنظار مركزة على هذا الجهاز حتى أكثر من iPhone 18 نفسه، بوصفه أكبر تغيير في هوية الآيفون منذ إطلاقه الأول قبل ما يقرب من عقدين.