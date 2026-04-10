لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل
بهدف برازيلي.. الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد في الشوط الأول
حتى 14 إبريل | وظائف للشباب في مصر للطيران.. الشروط والأوراق المطلوبة
تحذير صادم من البنك الدولي: حرب الشرق الأوسط ستضرب الاقتصاد العالمي
الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يتقدم على شباب بلوزداد بهدف بيزيرا بعد 30 دقيقة
كواليس صادمة.. البيت الأبيض منع ترامب من إلقاء خطاب لوقف إطلاق النار مع إيران
الرئيس السيسي لـ رئيسة وزراء إيطاليا: ندعم أمن واستقرار الدول العربية ونرفض انتهاك سيادتها
أول تعليق من جوارديولا بشأن مستقبل نجم مانشستر سيتي
تبدأ من 193,451 ريالا.. أسعار جينيسيس G70 موديل 2026 في السعودية
بكري بعد مد فترة التصالح وغلق المحلات: مفيش حكومة بتنجح وهي قافلةودانها
بسمة وهبة: ما حدث بين سميرة وحماتها نموذج نادر للإنسانية
حالته صعبة.. أحمد عبد الرحمن أبو زهرة بطلب الدعاء لوالده | خاص
تحذير لعملاء آبل.. عمليات احتيال تستهدف سرقة الحسابات البنكية عبر آيفون

عمليات احتيال تستهدف مستخدمي آيفون
خالد يوسف

حذرت منظمة ConsumerAffairs الأمريكية، مدعومة بتقارير خبراء أمنيين، من تصاعد عمليات احتيال تستهدف مستخدمي "آيفون"، وتهدف إلى سرقة أموالهم عبر أساليب خداع تعتمد على التلاعب النفسي.


تحذير لمستخدمي أيفون من الاحتيال

أصدر خبراء الأمن السيبراني، تحذيرًا لمستخدمي آيفون، وعملاء شركة «أبل» من موجة احتيال جديدة تجتاح البريد الإلكتروني، تهدف بشكل أساسي إلى سرقة البيانات المصرفية والمعلومات الحساسة. 


تبدأ هذه العمليات بإرسال رسائل نصية مزيفة تدّعي وجود مشكلة في حساب المستخدم، مثل فشل عملية شراء أو رفضها، وتطالبه باتخاذ إجراء فوري. وغالبا ما تتضمن الرسالة رقم هاتف أو رابطا، ليجد الضحية نفسه عند التواصل أمام محتالين ينتحلون صفة موظفي دعم آبل أو ممثلي البنوك، وأحيانا جهات إنفاذ القانون.

استخدام الضغط النفسي على الضحية

يعتمد المحتالون على إثارة القلق، إذ يزعمون أن أموال الضحية في خطر مباشر، وقد يستخدمون بيانات شخصية مسروقة لإضفاء مصداقية على روايتهم. 


وبعد ذلك، يمارسون ضغطا نفسيا لدفعه إلى التصرف بسرعة، مطالبين إياه بتحويل الأموال إلى حساب "آمن"، أو سحبها وإرسالها عبر خدمات مثل آبل باي أو آبل كاش أو حتى عبر بطاقات الهدايا.

علامات تحذيرية واضحة للاحتيال

وفقا للمنظمة المعنية بحماية المستهلك، هناك علامات تحذيرية واضحة لهذا النوع من الاحتيال، أبرزها الرسائل غير المتوقعة بشأن معاملات مالية، وطلبات الاتصال بأرقام غير رسمية، إضافة إلى الإلحاح في طلب التصرف العاجل. 

كما تعدّ طلبات كلمات المرور أو رموز التحقق، أو مطالبة المستخدم بالكذب على البنك، مؤشرات خطيرة على وجود عملية احتيال.

آبل تنفي علاقتها بالرسائل الاحتيالية

وأكدت آبل أنها لا ترسل رسائل نصية تطلب من المستخدمين الاتصال بالدعم أو تقديم معلومات حساسة، مشددة على ضرورة تجاهل أي رسائل مشبوهة وعدم النقر على الروابط أو الاتصال بالأرقام الواردة فيها.

وتكمن خطورة هذه العمليات في أنها تدفع الضحية لتنفيذ التحويل بنفسه، ما يجعل استرداد الأموال لاحقا أمرا بالغ الصعوبة، وفي إحدى الحالات التي رُصدت، تلقت سيدة رسالة تحذّر من عملية دفع مشبوهة، وتم توجيهها إلى محتال انتحل صفة محقق رسمي، ونجح في إقناعها بسحب 15 ألف دولار، قبل أن يتدخل موظف البنك وينبّهها إلى الخدعة.

استغلال سرعة المدفوعات الرقمية وثقة المستخدمين لتنفيذ المخطط

وذكرت تقارير صحفية أجنبية، نقلا عن خبراء متخصصون، أن هذه الأساليب تعتمد على ما يُعرف بـ"الهندسة الاجتماعية"، أي استغلال ثقة المستخدم وخداعه نفسيا بدلا من اختراق الأنظمة. 


ورغم أن خدمة Apple Pay آمنة تقنيا، فإن المحتالين يستغلون سرعة المدفوعات الرقمية وثقة المستخدمين لتنفيذ مخططاتهم.

وينصح المختصون؛ المستخدمين بمراجعة سجل معاملاتهم مباشرة عبر أجهزتهم، والتواصل مع آبل أو البنوك من خلال القنوات الرسمية فقط، كما يُطلب من أي شخص يشتبه بتعرضه للاستهداف إيقاف معاملاته فورا، وإبلاغ البنك والجهات المختصة.

مخاطر هجمات «الزيرو كليك»

أصدرت «أبل» تحذيرًا منفصلًا هذا الأسبوع حول «هجمات برامج التجسس المرتزقة» التي تهدد بسرقة بيانات الآيفون دون الحاجة حتى للضغط على أي رابط، حيث أوضحت الشركة أن هذا التهديد الخطير ناتج عن عدم تحديث الغالبية العظمى من المستخدمين لهواتفهم إلى نظام iOS 26؛ إذ استغل المخترقون ثغرات خفية في محرك WebKit المسؤول عن تصفح الإنترنت في Safari وتطبيقات أخرى.


وتسمح هذه الثغرات في الأنظمة القديمة بتشغيل برامج ضارة بمجرد تحميل محتوى ويب تالف، في هجمات تُعرف بـ«هجمات بدون نقر» أو «الزيرو كليك» لكونها لا تعتمد على تفاعل الضحية مع روابط أو ملفات.

وأكدت «أبل» عبر صفحات الدعم الخاصة بها، أن هذه الحملات المتطورة تستهدف بشكل رئيسي فئات معينة مثل الصحفيين والناشطين والسياسيين، لكنها حذرت من أن طبيعة هذه الهجمات عالمية ومستمرة، ما يضع قرابة مليار مستخدم لا يستخدمون نظام iOS 26 في دائرة الخطر؛ وشددت الشركة على أن الحل الوحيد والمباشر لتأمين الأجهزة هو تحميل تحديثات iOS 26 أو iOS 26.2 وإعادة تشغيل الهاتف فورًا، لضمان سد الثغرات الأمنية وإزالة أي برمجيات خبيثة قد تكون مخفية داخل النظام.

وسائل الحماية من الاحتيال

وأكد الخبراء، أن أفضل وسيلة للحماية تظل في التريث وعدم الانسياق وراء الرسائل التي تثير الخوف أو الاستعجال.
إلى جانب الحرص على تحديث الأجهزة وتفعيل ميزات الحماية المتقدمة مثل "وضع الإغلاق" للمستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف.


والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة عبر البريد الرسمي «[email protected]»، مع الامتناع التام عن مشاركة أي كلمات مرور أو رموز تحقق.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

ألعاب الفيديو

هل كسب المال من ألعاب الفيديو وبيع الحسابات حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

محمد محمد البكري

عمره 11 عاما.. محمد البكري صوت من الجنة ومستقبل دولة التلاوة .. فيديو

مسجد جديد

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

كم مدة صلاحية البيض المسلوق داخل الثلاحة.. ونصائح لتجنب فساده

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة

دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان

أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد