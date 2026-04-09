مفاجأة سارة .. تحديد موعد إطلاق أول ايفون قابل للطي

كشف تقرير جديد موعد إطلاق هاتف آيفون القابل للطي من آبل.



وأفاد مارك جورمان من بلومبرج أن هاتف آيفون القابل للطي من آبل لا يزال على المسار الصحيح للإطلاق جنبًا إلى جنب مع طرازات آيفون 18 برو، على الرغم من المخاوف السابقة بشأن التأخير.

مواصفات هاتف آيفون القابل للطي

بحسب مارك جورمان من بلومبيرج، لا يزال هاتف آيفون القابل للطي، الذي طال انتظاره، مُقرراً إطلاقه في سبتمبر 2026، على الرغم من التقارير الأخيرة التي أشارت إلى احتمالية حدوث تأخيرات.

ومن المتوقع أن يُطرح هذا الجهاز، الذي سيمثل دخول آبل إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، إلى جانب هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في وقت لاحق من هذا العام.

في أحدث تقاريره، يؤكد جورمان أن شركة آبل تمضي قدماً في خططها للكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، نافياً بذلك المخاوف التي أثارتها صحيفة نيكاي آسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت الصحيفة اليابانية قد أشارت إلى أن التحديات الهندسية التي قد تظهر خلال مرحلة الاختبار قد تؤدي إلى تأجيل موعد إطلاق الجهاز.

ميزات هاتف آيفون القابل للطي

رغم إقرار جورمان بأن التصميم المعقد لهاتف آيفون القابل للطي قد يؤدي إلى محدودية الكمية المتاحة في البداية، إلا أنه يؤكد أن آبل تعتزم إطلاق الجهاز في نفس وقت إطلاق الطرازات غير القابلة للطي أو بعده بفترة وجيزة.

ومع ذلك، ونظرًا لبقاء ستة أشهر على موعد الإصدار المتوقع، لم يتم تحديد الموعد النهائي بعد.



يمثل إطلاق هاتف آيفون قابل للطي خطوة استراتيجية هامة لشركة آبل، إذ يسمح لها بمنافسة أجهزة سامسونج والعديد من مصنعي الهواتف الذكية الصينيين القابلة للطي بشكل مباشر. وقد هيمن هؤلاء المنافسون على سوق الهواتف القابلة للطي لسنوات عديدة، مما أدى إلى غياب آبل عن هذه الفئة السوقية المتنامية.

موعد إطلاق هاتف آيفون قابل للطي

يشير موعد الإطلاق المتوقع في سبتمبر 2026 إلى أن آبل ستطرح هاتفها القابل للطي ضمن جيل آيفون 18. ستتيح هذه الاستراتيجية للشركة عرض كلٍ من طرازاتها الرائدة التقليدية (آيفون 18 برو وبرو ماكس) إلى جانب تصميمها المبتكر القابل للطي، مما يمنح المستهلكين خيارات متعددة ومميزة.

مع بقاء نصف عام قبل الإطلاق المتوقع، لا يزال لدى شركة آبل الوقت الكافي لتحسين الجهاز ومعالجة أي تحديات هندسية متبقية.